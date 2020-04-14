QUATTRO NUOVI CASI A PATERNO' DI CORONAVIRUS (TOTALE SALE A 12)

Arriva la comunicazione di altri quattro contagiati di coronavirus a Paternò. A darne comunicazione è stato il sindaco, Nino Naso, con un messaggio sul suo profilo Facebook.Salgano dunque a 12 i casi...

Arriva la comunicazione di altri quattro contagiati di coronavirus a Paternò. A darne comunicazione è stato il sindaco, Nino Naso, con un messaggio sul suo profilo Facebook.

Salgano dunque a 12 i casi accertati finora nel nostro Comune, ma che potrebbero diventare ancora di più se si considera una stima riportata qualche giorno fa dal quotidiano “La Sicilia”. Che parlava di circa 150 persone in quarantena.

Lo stesso sindaco, nel suo breve messaggio, invita ancora tutti a restare a casa, e augura un pronta guarigione ai contagiati.

Da notizie in nostro possesso, questi ultimi contagiati sono 4 uomini della stessa famiglia, mentre gli otto precedenti sono sei uomini e due donne.

Auguri a cui si associa anche la nostra redazione, e che rinnova a tutti l’invito di rispettare le normative emanate a causa di questa epidemia, sia per evitare che si allarghi, sia per non mettere in pericolo vite umane.

