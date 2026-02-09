Quattro scosse di terremoto in 10 minuti al largo di Palermo: di magnitudo 3.9 la più forte
PALERMO – Quattro scosse di terremoto sono state registrate in pochi minuti al largo della costa di Palermo, nel tratto di mare del Tirreno Meridionale, nella giornata di oggi 9 febbraio 2026.
Secondo i dati rilevati dai sismografi, i movimenti tellurici si sono verificati in un arco di circa 10 minuti, con magnitudo comprese tra 2.7 e 3.9.
La scossa più intensa è stata registrata alle 14:50, con una magnitudo di 3.9, seguita da altri eventi sismici ravvicinati, tutti localizzati in mare.
Le scosse registrate
Tra gli eventi principali rilevati:
- magnitudo 3.4 alle ore 14:40
- magnitudo 2.7 alle ore 14:44
- magnitudo 3.9 alle ore 14:50 (la più forte)
- magnitudo 2.9 alle ore 15:23
Le scosse sono state registrate a una profondità compresa tra circa 10 e 31 km.
Nessun danno segnalato
Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma diverse segnalazioni sono arrivate da cittadini che avrebbero avvertito un leggero tremore soprattutto lungo la fascia costiera.
La situazione resta monitorata dagli enti preposti e, come sempre in questi casi, si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.