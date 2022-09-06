Quattro siciliani su 10 non sanno che il 25 settembre si voterà nell'Isola anche per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Ars: è il dato che emerge da un sondaggio condotto da...

Quattro siciliani su 10 non sanno che il 25 settembre si voterà nell'Isola anche per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Ars: è il dato che emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis.

"A 20 giorni dall'apertura delle urne - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - i siciliani risultano informati sul voto per le Politiche, ma un segmento molto consistente del 40% non è invece a conoscenza del contestuale appuntamento elettorale per le Regionali nella giornata del 25 settembre".

"La scelta dell'Election Day in piena estate tiene in ombra la competizione regionale, del tutto surclassata dalla competizione nazionale per le elezioni politiche", aggiunge vento Demopolis ha misurato la notorietà tra i siciliani dei candidati alla Presidenza della Regione: il più conosciuto, per i ruoli istituzionali svolti in passato, è il candidato del Centro Destra Renato Schifani di cui ha sentito parlare l'81% dei cittadini. Altissima, al 75%, risulta tra i siciliani la notorietà dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca; al terzo posto, sul podio, l'europarlamentare del PD Caterina Chinnici.

Sfiora il 60% la conoscenza di Gaetano Armao, mentre resta per il momento sotto il 50% la notorietà del candidato del M5s Nuccio Di Paola. Ancora poco conosciuti gli altri candidati alla Presidenza della Region