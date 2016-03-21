Quei giornalisti ammazzati perchè volevano "scrivere" la verità

Nella giornata delle Vittime della mafia, il ricordo di chi ci rende orgogliosi di questo mestiere

95047.it Cosimo Cristina

Mauro De Mauro

Giovanni Spampinato

Peppino Impastato

Mario Francese

Giuseppe Fava

Giancarlo Siani

Mauro Rostagno

Beppe Alfano

Sono i nomi dei giornalisti che la mafia ha assassinato perchè scomodi. Perché avevano deciso di far conoscere la verità delle cose. Era quantomeno giusto ricordarli nel giorno che ricorda tutte le "Vittime della mafia". Uomini che ci rendono orgogliosi di questo mestiere tanto affascinante quanto - oggi - bistrattato: ridotto quasi al ruolo di velina.

A questa lista manca quella ancora più lunga di chi subisce minacce, insulti e umiliazioni da chi rappresenta il malaffare ed il potere.