“Quell’albero è pericoloso: ma non interviene nessuno”

La denuncia del consigliere Alfredo Sciacca per un arbusto che si trova all’interno del Terzo Circolo

IMG-20160521-WA0003 La segnalazione, oltre che dai rappresentanti della scuola, è stata avanzata a più riprese anche dal consigliere comunale Alfredo Sciacca: “E’ una situazione di pericolo - spiega -. Prima mancava il cestello, poi si doveva attendere che finissero dei lavori, adesso qual è la scusa? La situazione è davvero di pericolo: ed è inaccettabile che il Comune non intervenga”.