“Quell’albero è pericoloso: ma non interviene nessuno”

La denuncia del consigliere Alfredo Sciacca per un arbusto che si trova all’interno del Terzo Circolo
Un albero che dal Terzo Circolo sporge pericolosamente su via Fiume pressando sulla ringhiera ed arrivando a distruggere anche il muretto di contenimento. La segnalazione, oltre che dai rappresentanti della scuola, è stata avanzata a più riprese anche dal consigliere comunale Alfredo Sciacca: "E' una situazione di pericolo - spiega -. Prima mancava il cestello, poi si doveva attendere che finissero dei lavori, adesso qual è la scusa? La situazione è davvero di pericolo: ed è inaccettabile che il Comune non intervenga".