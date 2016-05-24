95047

“Quell’albero è pericoloso: ma non interviene nessuno”

La denuncia del consigliere Alfredo Sciacca per un arbusto che si trova all’interno del Terzo Circolo

24 maggio 2016
"Quell'albero è pericoloso: ma non interviene nessuno"
95047.it Un albero che dal Terzo Circolo sporge pericolosamente su via Fiume pressando sulla ringhiera ed arrivando a distruggere anche il muretto di contenimento. La segnalazione, oltre che dai rappresentanti della scuola, è stata avanzata a più riprese anche dal consigliere comunale Alfredo Sciacca: “E’ una situazione di pericolo - spiega -. Prima mancava il cestello, poi si doveva attendere che finissero dei lavori, adesso qual è la scusa? La situazione è davvero di pericolo: ed è inaccettabile che il Comune non intervenga”.

