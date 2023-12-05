QUESTA MATTINA I FUNERALI DI GIULIA CECCHETTIN, DIRETTE RAI E MEDIASET

E' il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso e in carcere. Le esequie si celebrano oggi, martedì 5 dicembre, nella basil...

E' il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso e in carcere. Le esequie si celebrano oggi, martedì 5 dicembre, nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, intorno alle 11. Poi la salma di Giulia riposerà a Saonara, poco distante dalla madre Monica, scomparsa appena un anno fa.

Ci si aspetta una grande partecipazione, circa 10mila persone, o forse di più: l'area di Santa Giustina e parte di Prato della Valle vedranno la loro viabilità modificata. Negli spazi antistanti la basilica sono collocati i maxischermi.

I funerali di Giulia Cecchettin, ha fatto sapere la diocesi di Padova, saranno presiedute dal vescovo Claudio Cipolla. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva dal Tg1 a partire dalle ore 10.50 ma anche dal Tg5 sempre a partire dalle 10.50 con Cesara Buonamici.