QUESTA NOTTE E DOMANI CHIUSA LA TANGENZIALE TRA SAN GIOVANNI GALERMO E MISTERBIANCO IN DIREZIONE SIRACUSA

Nell’ambito dei lavori di potenziamento degli impianti tecnologici lungo la Tangenziale Ovest di Catania, sarà necessario interdire la circolazione in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, secondo il calendario di seguito specificato.

Questa notte, tra lunedì 27 e martedì 28 marzo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli di San Giovanni Galermo e Misterbianco.

Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra gli svincoli di San Giorgio e Misterbianco.