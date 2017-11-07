QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA QUALCOSA NON VA ALLE ELEZIONI REGIONALI IN SICILIA: «CHI HA FATTO VOTARE MIA MADRE INTERDETTA?»
Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Stefania Petyx racconta di alcuni voti elettorali molto dubbi in Sicilia.
L’inviata di Striscia intervisterà il figlio di un’anziana e malata signora che, interdetta e inabile alla firma, risulterebbe aver votato alle elezioni regionali per il Pd. Nella medesima casa di riposo un’altra paziente racconta di aver votato per poter avere in cambio la crema per il viso che usa abitualmente.