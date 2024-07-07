QUESTA SERA LE FINALI DEL TORNEO INTERPARROCCHIALE SPIRITO SANTO 2024: UN EVENTO DI SPORTIVITÀ E COMUNITÀ

Questa sera, 7 luglio, si svolgeranno le finali della seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, un evento molto atteso che ha coinvolto diverse parrocchie locali in una serie d...

Questa sera, 7 luglio, si svolgeranno le finali della seconda edizione del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024, un evento molto atteso che ha coinvolto diverse parrocchie locali in una serie di emozionanti partite di calcio.

Il programma della serata prevede due incontri cruciali. Alle ore 20:30, le squadre Corpus Domini e Cappuccini si affronteranno nella finale per il terzo e quarto posto. A seguire, alle ore 21:30, avrà luogo la finalissima tra S. Francesco di Paola e Spirito Santo 3, che determinerà la squadra vincitrice del torneo.

Al termine delle partite, tutte le squadre partecipanti saranno premiate. Saranno assegnati riconoscimenti individuali per il miglior giocatore, il miglior portiere, la migliore tifoseria, il capocannoniere e il premio Fair Play. Inoltre, saranno riconosciuti i meriti delle squadre che si classificheranno ai primi tre posti del torneo.

L'evento non è solo una competizione sportiva, ma un'occasione per promuovere lo spirito di aggregazione e comunità. Gli organizzatori del torneo si sono impegnati a creare un'atmosfera di sana competizione e sportività, unendo i partecipanti e i tifosi attraverso la comune passione per il calcio.

La finale del Torneo Interparrocchiale Spirito Santo 2024 promette una serata di grande calcio e divertimento per tutti, celebrando non solo i vincitori, ma anche lo spirito di partecipazione e amicizia che caratterizza questa manifestazione.