Questa sera l’eclissi di Sole: a Catania inizia alle 19:38, massimo alle 19:53 poco prima del tramonto

Il fenomeno sarà visibile poco prima del tramonto: il momento massimo previsto alle 19:53

CATANIA – Occhi al cielo questa sera, mercoledì 12 agosto 2026, ma con la massima prudenza. Anche dalla Sicilia sarà possibile assistere all’eclissi parziale di Sole, uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno. Il fenomeno sarà visibile dall’Italia al tramonto, mentre in alcune zone d’Europa l’eclissi sarà totale.

A Catania l’appuntamento sarà particolarmente breve perché il fenomeno avverrà quando il Sole sarà ormai vicinissimo all’orizzonte.

Secondo i calcoli astronomici, l’eclissi inizierà intorno alle 19:38. Il momento di massimo è previsto verso le 19:53, con una magnitudine di circa 0,28, mentre il tramonto è previsto intorno alle 19:55. In pratica, proprio quando l’eclissi raggiungerà il momento più evidente, il Sole sarà ormai sul punto di scomparire dietro l’orizzonte.

Per riuscire a vedere il fenomeno sarà quindi importante avere un orizzonte verso ovest il più possibile libero da palazzi, montagne o altri ostacoli, proprio perché il Sole sarà molto basso. L’INAF conferma che l’eclissi del 12 agosto sarà visibile dall’Italia in forma parziale.

Attenzione: mai guardare il Sole senza protezione

Lo spettacolo sarà suggestivo, ma la raccomandazione più importante riguarda la sicurezza degli occhi. Durante un’eclissi parziale non esiste alcun momento in cui sia sicuro osservare direttamente il Sole a occhio nudo. NASA raccomanda l’utilizzo continuo di appositi occhiali o visori solari conformi allo standard internazionale ISO 12312-2. I normali occhiali da sole, anche molto scuri, non sono sufficienti.

Osservare direttamente il Sole senza una protezione adeguata può provocare danni alla retina, che possono anche essere permanenti. I disturbi non necessariamente vengono avvertiti immediatamente e possono comparire successivamente. Particolare attenzione deve essere riservata a bambini e ragazzi, che durante l’osservazione devono essere continuamente controllati da un adulto.

Da evitare anche soluzioni improvvisate come normali occhiali da sole, pellicole o filtri artigianali. Fotocamere, telescopi e binocoli richiedono invece appositi filtri solari montati correttamente davanti all’ottica: non bisogna guardarvi attraverso utilizzando semplicemente gli occhialini da eclissi.

Quindi l’appuntamento per Catania e provincia è questa sera dalle 19:38, con il momento più interessante attorno alle 19:53 e appena pochi minuti a disposizione prima del tramonto.

Uno spettacolo da non perdere, ma soltanto con una protezione adeguata per gli occhi.