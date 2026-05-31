Questa sera occhi al cielo: arriva la spettacolare “Luna Blu

Si tratta del secondo plenilunio dello stesso mese, un fenomeno raro che si verifica circa ogni due anni e mezzo: ecco perché viene chiamata “Luna Blu”

Occhi puntati al cielo: questa sera arriva il plenilunio di maggio e sarà una speciale “Luna Blu”. 🌕🔵

Attenzione però al nome: la Luna non diventerà realmente blu. Si tratta infatti di una definizione astronomica tradizionale utilizzata per indicare il secondo plenilunio che si verifica nello stesso mese solare.

Normalmente la Luna piena compare una sola volta al mese, ma poiché il ciclo lunare dura circa 29 giorni e molti mesi hanno 30 o 31 giorni, può capitare che nello stesso mese si verifichino due pleniluni. Un fenomeno piuttosto raro che si presenta mediamente una volta ogni due anni e mezzo.

Il termine inglese “Blue Moon” ha origini molto antiche, risalenti a oltre 400 anni fa. In passato veniva utilizzato per descrivere una stagione con quattro lune piene invece delle classiche tre.

Ma la Luna è mai apparsa davvero blu? In rarissimi casi sì, anche se per motivi completamente diversi da quelli astronomici. Alcuni grandi eventi naturali, come violente eruzioni vulcaniche, possono infatti riempire l’atmosfera di particolari polveri capaci di modificare la diffusione della luce.

Uno degli esempi più famosi avvenne dopo la devastante eruzione del vulcano Krakatoa nel 1883, quando in diverse parti del mondo la Luna apparve con sfumature grigio-azzurre e persino verdastre.

Questa volta non assisteremo a colori insoliti nel cielo, ma lo spettacolo sarà comunque affascinante: il secondo plenilunio di maggio promette infatti di regalare una notte luminosa e suggestiva agli appassionati di astronomia e a chi ama semplicemente alzare lo sguardo verso il cielo.