QUESTA SERA SUPERSTRADA 121 CHIUSA DALLE 20:30 ALLE 06:00: TUTTI I DETTAGLI
ATTENZIONE: Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, la Strada Statale 121 (SS121) resterà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco-Motta Sant'Anastasia e lo svincolo Valcorrente.
La chiusura, necessaria per consentire la posa delle barriere di sicurezza, sarà in vigore dalle ore 20:30 fino alle ore 06:00 di domani, venerdì 14 marzo 2025.
Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato sulla Strada Provinciale 13 (SP13), con possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi. In particolare, potrebbero verificarsi disagi per pendolari e lavoratori che utilizzano abitualmente la SS121.
Gli automobilisti diretti a Paternò dovranno:
- Uscire allo svincolo Motta-Misterbianco;
- Percorrere la SP13 e la Provinciale 134;
- Raggiungere la rotatoria nei pressi di Etnapolis (contrada Valcorrente);
- Reimmettersi sulla SS121 tramite la rampa di accesso.
Per chi viaggia in direzione Catania, il traffico risulterà regolare, ma coloro che devono uscire dovranno:
- Svincolare a Valcorrente-Motta;
- Proseguire sulla Provinciale 134 e poi sulla SP13;
- Riprendere la SS121 in direzione Catania.