Questione sicurezza: "Il 15 maggio abbassiamo le saracinesche"

Undici consiglieri comunali lanciano la "Camminata per la legalità

95047.it Una "camminata per la legalità" programmata per il prossimo venerdì 15 maggio. A lanciarla un gruppo si consiglieri comunali che - spiegano - "manifesteremo la nostra contrarietà verso ogni forma di mafia, “cammineremo per affermare la legalità” per le vie cittadine attraversando il cuore di una Paternò lacerata, a sostegno di un tessuto economico-sociale che dopo essere stato colpito dalla crisi viene sprofondato da atti di vile violenza".

I promotori dell'iniziativa chiedono anche un gesto simbolico: "Come segno di protesta e di ferma condanna a quanto sta accadendo, chiederemo a tutte le attività commerciali di abbassare le saracinesche e chiudere le porte, vogliamo simbolicamente "spegnere" la città e manifestare il dissenso verso una cultura mafiosa che non ci appartiene, per poi "riaccenderla" più forte e consa- pevole nella lotta per la Legalità. In gioco c'è la dignità e l'immagine di un'intera città, non vogliamo e non possiamo rimane in silenzio, per questo estendiamo a tutti, dalle Istituzioni, amministrazione comunale e paesi limitrofi, alle scuole, dalle forze dell’ordine alle associazioni di volontariato, dai commercianti a tutte le associazioni che a vario titolo operano nel nostro territorio, l'invito a partecipare alla “Camminata per la Legalità”, per cui si è già fatta promotrice anche Confcommercio, e rivolto ai tantissimi cittadini onesti che vivono a Paternò e vogliono riaffermare la legalità quale principio fondamentale del viver comune".

L'iniziativa è stata lanciata dai consiglieri Valore, Mannino, Rau, Faranda, Signorello, Tripoli, Cirino, Ciatto, Fallica, Buttò e Bottino.