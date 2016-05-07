Questione Velodromo: incontro assessore-Cus

“Firmeremo una intesa con il presidente Di Mauro”, spiega il titolare della delega allo Sport, Minutolo. Resta intanto, e non potrebbe essere diversamente, la manifestazione d’interesse sul campo

Un incontro nel corso del quale si è affrontata la questione legata alla gestione del Velodromo Salinelle. Un faccia a faccia tra l'assessore allo Sport, Alfredo Minutolo ed il presidente del Cus Catania, Luca Di Mauro. Dopo la notizia della pubblicazione della manifestazione d'interesse per la cessione ("in affitto") del solo campo di calcio - o perlomeno, di quello che resta -, la questione del Velodromo devastato e inagibile è tornata prepotentemente alla ribalta. Il Cus sulla struttura aveva presentato una sua proposta con la quale, in cambio di una gestione trentennale, si impegnava a trovare i fondi per riqualificarla (Leggi: Il Cus era pronto a gestire il Velodromo).

“Ho ribadito al presidente Di Mauro che è nostra intenzione proseguire il ragionamento che avevamo già avviato col Cus. Firmeremo una intesa per fare in modo che si arrivi ad un accordo”. La manifestazione pubblica d’interesse sul campo, intanto, è ovvio che resti: “Dico solo che è nostra intenzione andare avanti e studiare la proposta del Cus, utile a salvare la struttura”.