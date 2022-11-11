Quote e pronostici sulle gare dei Mondiali Qatar<br>2022

Tutto pronto per il Mondiale che si svolgerà per la prima volta durante l’inverno europeo, le scommesse sportive sulla Nazionale vincente della Coppa del Mondo 2022 in Qatar presentano diverse favorit...

Tutto pronto per il Mondiale che si svolgerà per la prima volta durante l’inverno europeo, le scommesse sportive sulla Nazionale vincente della Coppa del Mondo 2022 in Qatar presentano diverse favorite e anche le gare nei gironi si preparano a offrire spettacolo in campo.

Ecco una panoramica generale con le quote, le statistiche e anche i pronostici sulle gare dei Mondiali Qatar 2022.

Croazia – Belgio: gara tiratissima con tanti gol

Si parte con l’analisi di questa gara scoppiettante che sicuramente offrirà tantissimi gol, l’over 2.5 è quotato a 1.9 mentre il Belgio è la favorita con il 2 quotato 1.9, anche se la Croazia arriverà a questa gara con tutta la voglia di superare i gironi. Il 2 – 2 quotato a 14 potrebbe rappresentare una buona lettura del match, così come la X quotata a 3.4.

Canada – Marocco: gara da 2 + Under 2.5

Non una gara semplice per le due Nazionali perché potrebbe determinare le sorti per la qualificazione agli ottavi per una delle due o essere un semplice spareggio per il terzo e quarto posto nel girone. I Marocchini sono favoriti sui Canadesi e il 2 quotato a 2.2 potrebbe rappresentare la migliore interpretazione di questo match molto teso e con pochi gol. Da non sottovalutare è anche l’Under 2.5 quotato a 1.6 o il 2 + Under 2.5 quotato a 4.75.

Costa Rica – Germania

Gara in apparenza facile per i Tedeschi con il 2 quotato a 1.24 ma i Sudamericani lotteranno fino all’ultimo secondo per agguantare gli ottavi a tutti i costi, in una gara che potrebbe terminare con una vittoria a corto muso per la Germania. Il risultato esatto 1 – 2 quotato a 8 potrebbe rappresentare la migliore interpretazione di questa gara.

Camerun – Brasile: Verdeoro stra - favoriti

Le quote scommesse Camerun – Brasile presentano come favoriti assoluti i Verdeoro con il 2 quotato a 1.28, in un momento determinante dei gironi dove i Sudamericani sicuramente aspireranno al primo posto. Il risultato esatto 1 – 3 quotato a 10 potrebbe rappresentare un’ottima lettura della partita, anche l’Over 3.5 quotato a 2.7 è una buona quota.

Serbia – Svizzera: chi balzerà agli ottavi?

Il Gruppo G è uno dei più complicati, perché vede almeno tre squadre a lottare per due posti agli ottavi e un’altra a inseguire. Serbia e Svizzera, come il Brasile, fanno parte delle tre Nazionali in lista per due posti agli ottavi e questa partita sicuramente decreterà l’ultima squadra che entrerà fra le migliori sedici al mondo.

Per qualità tattica schierata in campo, la Serbia è la squadra che potrebbe vincere anche se la Svizzera è leggermente favorita con il 2 quotato a 2.55.

Tuttavia, il simbolo 1 dei Serbi quotato a 2.6 rappresenta la migliore interpretazione della gara, grazie al talento di Vlahovic e Milinkovic Savic, che sicuramente firmeranno il tabellino dei marcatori.

Da non sottovalutare è anche l’Over 2.5 quotato a 1.83 per una gara ricca di colpi di scena e con un probabile ribaltone.