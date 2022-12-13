RACALMUTO, MARITO E MOGLIE UCCISI A COLTELLATE NELLA LORO ABITAZIONE.

Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell'Agrigentino.Sul posto sono presenti i ca...

Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell'Agrigentino.

Sul posto sono presenti i carabinieri.

Le vittime sono il 60enne Salvatore Sedita e la moglie, poco più giovane. Della donna non si è appresa ancora l'identità. I due sarebbero stati uccisi con colpi di arma da taglio.

A trovare i corpi nel soggiorno della loro abitazione è stata una figlia della coppia che aveva le chiavi della casa, dove si è recata preoccupata perché i genitori non rispondevano. E' stata lei a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe una pista privilegiata nel delitto: militari dell'Arma starebbero cercando una persona per interrogarla.

(ANSA).