RACALMUTO, MARITO E MOGLIE UCCISI A COLTELLATE NELLA LORO ABITAZIONE.
Duplice omicidio nell'Agrigentino: marito e moglie sono stati uccisi nella loro abitazione, al terzo piano di un palazzo di contrada Stazione a Racalmuto, nell'Agrigentino.
Sul posto sono presenti i carabinieri.
Le vittime sono il 60enne Salvatore Sedita e la moglie, poco più giovane. Della donna non si è appresa ancora l'identità. I due sarebbero stati uccisi con colpi di arma da taglio.
A trovare i corpi nel soggiorno della loro abitazione è stata una figlia della coppia che aveva le chiavi della casa, dove si è recata preoccupata perché i genitori non rispondevano. E' stata lei a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto.
Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe una pista privilegiata nel delitto: militari dell'Arma starebbero cercando una persona per interrogarla.
