Raccolta di generi alimentari distribuita a chi ha bisogno

L'iniziativa di

95047.it Una iniziativa lanciata dall'associazione #liberapaternò nei giorni di Natale: una raccolta di generi alimentari effettuata tra i supermercati di Paternò. Una tre giorni nel corso dei quali gli associati hanno raccolto più di 400 chili di pasta accompagnati da pomodori pelati, latte e beni di prima necessità. "Paterno ha risposto benissimo alla chiamata dimostrando grande altruismo in un momento così difficile - spiega il presidente Gaetano Galvagno - . La nota più bella è che la beneficenza arrivava proprio dalle persone più umili e da chi conosce la povertà. Speriamo di vedere altre manifestazioni simili e siamo pronti a collaborare con chiunque voglia fare".

Una raccolta distribuita tra le parrocchie e la Caritas. A fare da tramite nella distribuzione sono stati Naomi Giuffrida e Gaetano Ferrara.