Event No Words 2015 - Grazie Baby House
A cura di Redazione
12 dicembre 2015 15:22
GRAZIE BABY HOUSE
I Bambini della Baby House hanno partecipato con Gioia alla raccolta dei Doni.
Ognuno di loro ha portato un pensierino da mettere dentro il Grande Sacco dei Regali.
La Baby House ringrazia di cuore Bambini e Genitori di avere aderito all'iniziativa Event No Words 2015.
E' l'unione vera che fa la forza e noi possiamo puntare sempre sulla vostra disponibilità.