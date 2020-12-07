RADDOPPIO SS 284 CATANIA-PATERNÒ-ADRANO: OGGI A BIANCAVILLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Oggi, lunedì 7 dicembre alle ore 15, alla Sala conferenze di Villa delle Favare a Biancavilla (Catania), si terrà la conferenza di presentazione del progetto di raddoppio della Strada Statale 284 nel...

Oggi, lunedì 7 dicembre alle ore 15, alla Sala conferenze di Villa delle Favare a Biancavilla (Catania), si terrà la conferenza di presentazione del progetto di raddoppio della Strada Statale 284 nel tratto fra Paternò e Adrano. All’iniziativa, coordinata dal Comitato civico pro Raddoppio Ss 284, saranno presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale Francesco La Piana, i sindaci dei Comuni di Biancavilla, Adrano, Belpasso, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, il responsabile coordinamento progettazione di Anas Antonio Scalamandrè, i progettisti Giovanni Piazza, Sergio Di Mario, Enrico Curcuruto, il presidente del Comitato pro Raddoppio Benedetto Torrisi.