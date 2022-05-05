RADDUSA, MINACCIA UOMO CON FUCILE IN STRADA PER FUTILI MOTIVI . ARRESTATO 29ENNE

I Carabinieri del Comando Stazione di Raddusa hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 29 enne del posto per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.Nella notte del 9 Aprile i Carabin...

I Carabinieri del Comando Stazione di Raddusa hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 29 enne del posto per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.

Nella notte del 9 Aprile i Carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto, pervenuta tramite il 112 Numero Unico Emergenza, da parte di un uomo che ha segnalato di aver ricevuto minacce a mano armata da parte di un giovane per futili motivi legati alla circolazione stradale.

Le ricerche immediatamente avviate dai militari hanno consentito di ritracciare il soggetto che veniva sottoposto a perquisizione veicolare e domiciliare nel corso della quale sono stati rinvenuti, occultati in camera da letto, un fucile marca beretta, calibro 12, con canne mozze e matricola abrasa e nr. 30 cartucce cello stesso calibro.

L’arma e le cartucce sono state poste in sequestro per i successivi accertamenti tecnici mentre l’uomo, dichiarato in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltagirone venendo successivamente sottoposto agli arresti domiciliari all’esito dell’interrogatorio di convalida eseguito dal GIP.