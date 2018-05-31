RADDUSA: Videopoker illegali, blitz dei carabinieri in un bar

I Carabinieri della Stazione di Raddusa hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico, un 48enne del posto già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di esercizio del gioco d’azzardo nonché mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Aveva creato un vero e proprio ritrovo per ludopatici, povere persone attanagliate dal vizio del gioco che nella maggior parte dei casi rovinano economicamente se stessi e i propri familiari con conseguenze a volte gravi.

È quanto portato alla luce ieri pomeriggio dai carabinieri di Raddusa i quali, collaborati dai funzionari della Sezione di Catania dell’Ufficio Monopoli di Stato Sicilia, hanno avuto accesso in quel bar di Piazza Vittorio Emanuele luogo in cui sono state scoperte delle sale attrezzate per il gioco d’azzardo con ben 13 apparecchiature elettroniche attivate in assenza totale di autorizzazioni, mancanti del collegamento al Monopolio di Stato, non appartenenti alle tipologie di apparecchi idonei al gioco lecito ed in alcuni casi prevedendo come premio prodotti ricadenti nella tipologia dei tabacchi per i quali il titolare non era autorizzato alla vendita.

Tutti i giochi d’azzardo sono stati opportunamente disattivati e posti sotto sequestro.