Raduno delle Fiat 500: trionfano i fratelli Valvo

I paternesi Corrado e Maurizio primi classificati al "10° Meeting" dedicato alla storica auto italiana

95047.it Il "10° Meeting Internazionale Etneo Fiat 500" organizzato dal Fiat 500 Club Italia Garlenda e dal fiduciario della zona etnea, Davide Carmelo Cappadonna, ha visto primeggiare i due fratelli paternesi Corrado e Maurizio Valvo con una Fiat Abarth 595 SS anno 1965 . La manifestazione ha anche effettuato un tour itinerante che ha toccato i Comuni di Catania, Motta Sant' Anastasia e Belpasso. I partecipanti iscritti al Meeteng sono stati 290, provenienti da tutta la Sicilia: tra questi anche un equipaggio proveniente dall'Olanda, uno da Firenze e numerosi da Reggio Calabria. La manifestazione si è conclusa con la premiazione della Fiat 500 EtnaPolis eletta da tutti i fiduciari e dai presidenti di Club esterni.