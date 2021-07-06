RAFFAELLA CARRÀ, VENERDÌ I FUNERALI: DOMANI CORTEO FUNEBRE NEI LUOGHI RAI

Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà.Ma le celebrazioni di addio alla grande si...

Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà.

Ma le celebrazioni di addio alla grande signora della Tv e dello spettacolo italiano cominceranno già domani alle 16 con la partenza del corteo funebre da via Nemea 21, dove la Carrà viveva.

Il corteo farà diverse tappe, nelle quali si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista. Prima presso l’Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), poi gli studi Rai di via Teulada, quindi il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di viale Mazzini e infine il Campidoglio, dove alle 18 sarà aperta la camera ardente che si protrarrà fino a mezzanotte.

L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte.

Il giorno successivo le esequie.