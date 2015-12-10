Raffica di arresti tra Adrano e Biancavilla

Arrestate in tutto 28 persone: la polizia ha fatto luce su un giro di droga e rapine

95047.it Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 28 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, rapine, sequestro di persona e furti, nonché reati in materia di armi.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato P.S. di Adrano hanno riguardato il comprensorio di Adrano-Biancavilla consentendo di far luce su un vasto traffico di stupefacenti e su numerose rapine (ad autotrasportatori e ad anziani).

I nomi degli arrestati: Vito Amoroso, (cl. 1967), pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; Maurizio Bonaccorso ,(cl.1974), pregiudicato; 3. Emanuel Bua ,(cl.1990), inteso “Billy”, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; 4. Alfredo Bulla, (cl. 1984), inteso “ ‘a zotta”, pregiudicato, Sorvegliato Speciale della P.S.; 5. Gioacchino Cutroneo, (cl. 1982), pregiudicato; 6. Sebastiano Mario Di Stefano, (cl. 1989), pregiudicato; 7. Salvatore Fallica, (cl. 1973), pregiudicato; 8. Alessio La Manna, (cl.1988), pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa; 9. Carmelo La Manna, (cl.1986), pregiudicato; 10. Davide La Manna, (cl.1990), pregiudicato, Sorvegliato Speciale della P.S.; 11. Angelo Lo Cicero, (cl. 1975), inteso “riricato”, pregiudicato, già detenuto per altra causa; 12. Salvatore Longo, (cl.1976), pregiudicato, già detenuto per altra causa; 13. Giuseppe Mauro, (cl.1945); 14. Salvatore Mazzamuto, (cl. 1983), pregiudicato; 15. Giulio Nicotra , (cl. 1989), pregiudicato; 16. Pierdario Petronio, (cl. 1984), pregiudicato; 17. Giuseppe Pignataro, (cl. 1984), pregiudicato; 18. Salvatore Piterà, (cl. 1966), pregiudicato; 19. Salvatore Ricca, (cl.1986), inteso “passuluni”, pregiudicato, già detenuto per altra causa; 20. Francesco Rosano, (cl. 1990), inteso “CiccioPipituni”, pregiudicato; 21. Pietro Santangelo, (cl. 1976), inteso “Pietro 48”, pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari; 22. Andrea Scuto, (cl. 1970), pregiudicato; 23. Paolo Tetto, (cl. 1968), pregiudicato, già detenuto per altra causa; 24. Alfio Ventura, (cl.1986), inteso “ ‘u cinisi”, pregiudicato, già detenuto per altra causa; 25. ZIGNALE Antonino, (cl.1987), inteso “ ‘u ruvettu”, pregiudicato; 26. Angela Ventura, (cl.1982), per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.