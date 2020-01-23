RAFFICA DI FURTI DI PNEUMATICI, LE FOTO

Furti sempre più frequenti a Catania e in provincia, i malcapitati denunciano sui social (foto Inciviltà a Catania)Sono molteplici gli episodi che raccontano di automobili in balia dei ladri a cui ven...

Sono molteplici gli episodi che raccontano di automobili in balia dei ladri a cui vengono sottratte tutte e quattro le gomme che sono legati a doppio filo all’incremento della rivendita on-line delle gomme per auto sulle piattaforme social da parti di utenti privati.

Ma c’è anche chi tranquillizza il popolo dei social segnalando la preferenza per i malviventi dei cerchi in lega, molto richiesti sul mercato.

Viene anche denunciata la pericolosa tecnica dove il classico mattone, viene sostituito, anche per le auto più pesanti come Suv e fuoristrada, da un ordinario cric per utilitarie.