Raffica di multe tra Mascali e Giarre: lavoro nero e violazioni sanitarie

La Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, una capillare attività di controllo straordinario del territorio nel territorio dei comuni di Giarre e Mascali, nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, servizi di pattugliamento di strade e piazze, dal centro alla periferia.

I controlli ad ampio raggio sono stati coordinati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che hanno operato congiuntamente a diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, agli agenti della Polizia Locale dei due comuni interessati, nonché agli ispettori dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, ai medici e ai tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria e del Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene pubblica del distretto di Giarre dell’ASP di Catania.

Oltre all’istituzione di diversi posti di controllo finalizzati a verificare il rispetto del Codice della strada, il servizio di controllo ha comportato una serie di accertamenti nelle attività commerciali con l’obiettivo, da un lato, di verificare il rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni e delle licenze per la somministrazione e la vendita di alimenti, e, dall’altro lato, di appurare la tracciabilità dei prodotti e l’osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono stati controllati un bar di Giarre e un caseificio di Mascali, i cui titolari sono stati sanzionati complessivamente per circa 40.000 euro a causa delle molteplici carenze riscontrate.

Nello specifico, nel caseificio di Mascali l’Ispettorato nazionale del lavoro ha accertato la presenza di 3 lavoratori irregolari su 15 addetti. Ciò ha determinato la sospensione dell’attività imprenditoriale fino a quando non verranno regolarizzate le posizioni contrattuali dei dipendenti e non si provvederà al pagamento della sanzione di 2.500. Per ogni lavoratore irregolare è stata comminata una sanzione di 3.900 euro per un importo totale di 11.700 euro.

Durante le verifiche sono emerse carenze strutturali come l’assenza di spogliatoi idonei e di vie di fuga libere, l’omessa manutenzione delle attrezzature e l’inadeguatezza delle misure antincendio.

Gli specialisti dell’Asp non hanno riscontrato anomalie per quanto riguarda le condizioni igienico sanitarie e la tracciabilità degli alimenti. Considerato che al momento dei controlli è stata accertata la presenza della Scia per la produzione di derivati del latte, gli agenti della sezione “annona” della Polizia Locale del Comune di Mascali hanno invitato il gestore a fornire tutta la documentazione amministrativa sia per la somministrazione di cibi e bevande sia per la pergola montata all’esterno dei locali per circa 140 metri quadri ove sono stati posizionati tavoli e sedie.

Nel bar di Giarre sono state riscontrate analoghe criticità per quanto riguarda il fenomeno del “lavoro nero” vista l’irregolarità dell’unico lavoratore presente. Si è proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale e alla contestazione di due sanzioni una di 2.500 euro, che dovrà essere pagata per la revoca del provvedimento, e un’altra di 3.900 euro per lavoro sommerso.

I controlli hanno fatto emergere altre gravi infrazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro con sanzioni per oltre 13.600 euro, relative alle criticità riscontrate sulla salubrità dei locali, vista la presenza di rifiuti, la mancata adozione di misure per prevenire rischi elettrici, il cattivo stato di pavimenti e pareti, particolarmente sporche, come le attrezzature da lavoro. Altresì, oltre ad un disordine diffuso nell’esercizio commerciale, sono state segnalate irregolarità nel locale adibito a bagno ed è stata accertata l’assenza di barriere antinsetto. Per questa ragione, sono state impartite dal settore “Igiene pubblica” prescrizioni di carattere igienico-sanitario che il titolare dovrà osservare entro 30 giorni.

I medici del servizio Veterinario hanno sequestrato carne priva del necessario requisito della tracciabilità, mentre gli agenti della Polizia Locale del Comune di Giarre hanno sanzionato il titolare per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Un’altra fase importante del servizio di controllo coordinato dai poliziotti del Commissariato di Acireale ha riguardato la verifica delle regole alla guida, con l’identificazione di 222 persone, di cui 44 con precedenti, e le verifiche per 111 veicoli, tra auto e moto. Sono state riscontrate diverse violazioni al Codice della Strada, con sanzioni ad automobilisti indisciplinati per circa 1.700 euro. Inoltre, si è provveduto alla decurtazione di 10 punti complessivi dalle patenti, al ritiro di una carta di circolazione e ad un sequestro amministrativo per la mancata polizza assicurativa nonché alla sospensione dalla circolazione di diversi veicoli per l’assenza della revisione periodica dei mezzi.

Alcuni conducenti sono stati sorpresi a guidare senza indossare la cintura di sicurezza. Ulteriori azioni di controllo nel territorio di competenza del Commissariato di Acireale sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni del territorio acese.

3 Marzo 2026