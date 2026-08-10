Ragalna, 22enne fermato con una mazza da baseball nascosta nel cofano: denunciato dai Carabinieri

La denuncia è scattata sulla base degli elementi raccolti, in attesa degli eventuali accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e nel rispetto della presunzione di innocenza.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Stazione di Ragalna, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza pubblica e alla presenza capillare sul territorio.

Proprio nel corso di una di queste attività, i militari hanno proceduto al controllo di un'autovettura e del suo conducente, un 22enne residente in paese. L’atteggiamento nervoso del giovane, che accampava scuse per potersi allontanare velocemente e, così, non essere identificato, ha indotto i Carabinieri ad approfondire, procedendo, dunque, ad una perquisizione. Nel cofano del veicolo, era nascosta una mazza da baseball della lunghezza di 71 centimetri, detenuta illegalmente, che subito è stata sequestrata.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di “porto di oggetti atti ad offendere”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L'attività conferma l'importanza dei servizi di prevenzione svolti quotidianamente dall'Arma dei Carabinieri etnea, finalizzati a intercettare situazioni potenzialmente pericolose prima che possano degenerare in episodi di violenza o turbative dell'ordine pubblico. I controlli del territorio rappresentano infatti uno strumento essenziale per garantire sicurezza ai cittadini, attraverso una costante azione di vigilanza, deterrenza e tempestivo intervento.