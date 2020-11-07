RAGALNA, AGGIORNAMENTO DEI CASI. IL SINDACO: "PREOCCUPATO, SONO NUMERI MOLTO ALTI PER UN PICCOLO CENTRO COME IL NOSTRO"

Preoccupazione per i casi in aumento a Ralgana,L'ultimo aggiornamento da parte del Sindaco Salvo Chisari, riporta a Ragalna. 18 soggetti positivi al di cui 4 ospedalizzati e 14 in quarantena d...

L'ultimo aggiornamento da parte del Sindaco Salvo Chisari, riporta a Ragalna. 18 soggetti positivi al #Covid di cui 4 ospedalizzati e 14 in quarantena domiciliare.

Inoltre si registrano altri 42 casi di soggetti in isolamento fiduciario domiciliare.

Questi i numeri ufficiali, ma purtroppo continua il Sindaco, l'elenco non è del tutto affidabile, infatti, dai contatti con i medici di famiglia, mi giungono segnalazioni di nominativi non compresi nell'elenco.

Purtroppo non posso nascondere una certa preoccupazione: sono numeri molto alti per un piccolo centro come il nostro e la situazione sembra in continua accelerazione.

Richiamo tutti al preciso rispetto delle regole a cui devono attenersi i cittadini residenti nelle zone arancioni e credo che sia interesse di tutti far si che tali zone non diventino rosse.

Ma questo dipende anche da noi, dal nostro grado di civiltà e dal rispetto che abbiamo di noi stessi e di chi ci circonda.6

Ribadisco una raccomandazione già fatta: l'esito di un tampone, se effettuato a distanza molto ravvicinata della esposizione al rischio, non da la certezza assoluta di non essere contagiati; rimane pertanto l'obbligo, per chi sa di avere avuto contatti con persone contagiate, di rispettare i dieci giorni di isolamento, ripetere il tampone e solo allora, in caso di negatività, si può riprendere la "normalità".

Come avrete notato, i controlli delle forze dell'ordine sono sempre più assidui e quindi vi è una ragione in più per non rendere la situazione ancora più difficile.

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.

Conclude il Sindaco Augurando a tutti una pronta guarigione ai concittadini.