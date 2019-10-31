RAGALNA: AGGRESSIONE MISTERIOSA, INDAGINI IN CORSO

Un misterioso episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba a Ragalna, indagini sono in corso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò, per capire cosa sia realmente avvenuto. Secondo una...

Un misterioso episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba a Ragalna, indagini sono in corso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò, per capire cosa sia realmente avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, sembra che un 40 enne sia arrivato, o lo hanno accompagnato, stamattina intorno alle 6,30, davanti alla caserma dei carabinieri di Ragalna. L'uomo presentava una feria di arma da fuoco all'addome. Immediatamente soccorso dal 118 e portato al Policlinico di Catania, dove è attualmente ricoverato.

A ferirlo, forse con un fucile, sarebbe stato un 76 enne di Ragalna, già identificato dai carabinieri. Indagini sono in corso per capire il movente del grave gesto che poteva finire in modo peggiore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO