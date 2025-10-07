Ragalna, archeggiati a rischio caduta: chiusa e transennata la zona di Piazza Cisterna

RAGALNA – Momenti di apprensione questa mattina in Piazza Cisterna, dove alcuni archeggiati patronali installati in occasione delle festività risultano a rischio crollo a causa dei forti venti che han...

RAGALNA – Momenti di apprensione questa mattina in Piazza Cisterna, dove alcuni archeggiati patronali installati in occasione delle festività risultano a rischio crollo a causa dei forti venti che hanno soffiato durante la notte.

Per motivi di sicurezza, è stata chiusa al transito la Via Luigi Capuana, dall’ingresso di Piazza Cisterna. L’area è stata transennata e delimitata con nastro segnaletico, a causa dell’imminente rischio di caduta dei pali e delle strutture.

Secondo quanto segnalato dai residenti, le raffiche di vento hanno provocato movimenti visibili nelle installazioni, facendo temere un possibile cedimento imminente.

Si raccomanda ai cittadini di evitare la zona fino a nuovo ordine e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali del Comune di Ragalna.