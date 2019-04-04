RAGALNA: BEATRICE LONGO A "CIAO DARWIN"

Ci sarà anche la 23 enne Ragalnese Beatrice Longo, tra i protagonisti della puntata di venerdì 5 aprile, della trasmissione di Canale 5 “Ciao Darwin”, condotta da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laur...

Ci sarà anche la 23 enne Ragalnese Beatrice Longo, tra i protagonisti della puntata di venerdì 5 aprile, della trasmissione di Canale 5 “Ciao Darwin”, condotta da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Beatrice, ha inviato l’adesione per partecipare alle selezioni che si sono tenute a Palermo, dove è stata selezionata.

Domani sera, nella puntata che vedrà di fronte le “Giuliette” contro le “Messaline” Beatrice parteciperà fra le “Giuliette”, e sarà sicuramente tra le protagoniste della gara.

Le è stato assegnato il numero 14 e sarà posizionata in seconda fila. “Felice di partecipare a questo programma – ci ha dichiarato – sia per la bella esperienza, sia per il piacere di scommettersi e per dimostrare di non avere paura di certe prove”.

Il noto programma, sugli schermi dal 1998, andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Noi, faremo il tifo per Beatrice, a cui va tutto il nostro sostegno.