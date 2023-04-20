RAGALNA. CADE CON LO SCOOTER, 21ENNE TRASPORTATO IN ELISOCCORSO IN GRAVI CONDIZIONI

Sono serie le condizioni di un uomo rimasto coinvolto in un incidente avvenuto stamattina intorno alle 12, a Ragalna lungo la via Cavalieri.Pochi i dettagli al momento, secondo le nostre informazioni...

Pochi i dettagli al momento, secondo le nostre informazioni , un uomo che viaggiava in sella ad uno scooter, forse a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente a terra

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con l'ambulanza, ma viste le gravi condizioni dell'uomo hanno deciso di far intervenire l’elisoccorso che è atterrato nel Campo Sportivo " G.Giuffrida" e dopo le prime cure, è stato trasportato al Cannizzaro di Catania per i dovuti controlli

Sul caso indagano i Carabinieri di Paternò.