Ragalna, continua l’emergenza: 202 interventi e 151 verifiche ancora da fare, evacuate alcune abitazioni

Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo la scossa sismica che ha interessato l’area pedemontana dell’Etna. Le squadre sono impegnate soprattutto nel territorio del Comune di Ragalna per verifiche di stabilità e sopralluoghi nelle abitazioni.

Secondo l’aggiornamento delle ore 20.00 di oggi, 6 marzo 2026, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 202 interventi e verifiche, mentre 151 richieste risultano ancora da espletare. Si tratta nella maggior parte dei casi di controlli tecnici per accertare eventuali danni alle strutture.

Le zone del territorio comunale di Ragalna maggiormente interessate continuano ad essere via Dante Alighieri, via Paternò e il villaggio San Francesco, dove si stanno concentrando le attività di sopralluogo.

In via delle Nazioni Unite, sempre a Ragalna, sei persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni dopo che i controlli di stabilità hanno dichiarato gli immobili inagibili.

Sul posto continuano ad operare diversi mezzi e unità dei Vigili del Fuoco: un’Unità di Comando Locale (UCL) con due operatori di sala operativa, quattro squadre operative, un’autoscala, un’unità cartografica TAS 2 (Topografia Applicata al Soccorso) e tre funzionari tecnici.

Il coordinamento delle richieste di intervento è affidato proprio all’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco, che sta lavorando in stretto contatto con la Sala Operativa del Comando Provinciale di Catania e con il Centro Operativo del Comune di Ragalna.

La situazione resta costantemente monitorata, mentre proseguono le verifiche sugli edifici per garantire la sicurezza dei cittadini.