RAGALNA, DISCARICA ABUSIVA RIFIUTI TRA IL VERDE

La segnalazione arriva da contrada Monte Mazzo. Cresce l'indignazione dei cittadini per l'ennesimo episodio di degrado ambientale.

Nuovo episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio di Ragalna. A segnalare la situazione è un cittadino che ha documentato la presenza di una vera e propria discarica abusiva in via Bosco Alta, in contrada Monte Mazzo, lungo la strada che conduce verso Milia.

Le immagini mostrano numerosi sacchi neri, mobili dismessi, materiali ingombranti e altri rifiuti abbandonati ai margini della carreggiata e tra la vegetazione. Un quadro di degrado che deturpa una zona immersa nel verde e che suscita la preoccupazione dei residenti.

Oltre al danno ambientale e paesaggistico, la presenza di rifiuti in un'area caratterizzata da sterpaglie secche rappresenta un potenziale pericolo, soprattutto in un periodo segnato dalle alte temperature e dal rischio incendi.

I cittadini chiedono un rapido intervento di bonifica e maggiori controlli per individuare e sanzionare i responsabili di questi comportamenti incivili che continuano a colpire il territorio..

«È assurdo vedere luoghi così belli trasformati in discariche a cielo aperto», commenta il segnalante, che auspica un intervento tempestivo delle autorità competenti.