RAGALNA, E' MORTO L'EX SINDACO CARONE
E' morto all'eta di 64 anni Vittorio Carone, avvocato, ex sindaco e presidente del Consiglio comunale di Ragalna.
Un arresto cardiaco lo ha stroncato all'uscita del tribunale di Catania
E' stato sindaco per due legislature, dal 1995 la sua prima elezione , per essere riconfermato nel 1999 , fino al mandato terminato nel 2004.
Una morte improvvisa che lascia sgomenta la comunità.
I funerali si svolgeranno venerdì 31 gennaio, alle ore 15.30, presso la Chiesa “Madonna del Carmelo” di Ragalna.
La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.
Il Sindaco del Comune di Ragalna, Salvo Chisari, la Giunta, il Presidente del Consiglio, i consiglieri e i dipendenti comunali, esprimono cordoglio per la morte improvvisa di Vittorio Carone.
Stimato avvocato, era considerato un cittadino illustre dalla comunità Ragalnese per l’enorme contributo civile e sociale profuso nel suo territorio in qualità di Sindaco (dal 1995 al 2004) e di Presidente del Consiglio (dal 2004 al 2014).
Ragalna perde non solo un pezzo di storia, Carone fu infatti il secondo Sindaco eletto del neo autonomo Comune pedemontano, perde altresì un solido punto di riferimento noto all’intera cittadinanza.