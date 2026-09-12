Ragalna e Nicolosi, controlli a tappeto della Polizia: sequestrato un veicolo, raffica di multe

La Polizia di Stato ha svolto un’attività di controllo straordinario nel territorio dei comuni di Ragalna e Nicolosi, finalizzata a prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa.

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, che hanno fornito una cornice di sicurezza durante lo svolgimento dei controlli sviluppatisi su più fronti. Ad essere presente anche una pattuglia della Polizia Locale di entrambi i comuni.

Come di consueto, l’attività dei poliziotti si è sviluppata su più fronti, con un pattugliamento dinamico delle arterie maggiormente trafficate e delle zone periferiche al fine di rafforzare i servizi di prevenzione, monitoraggio e vigilanza, soprattutto in questo periodo estivo, in modo da scongiurare la commissione di reati predatori.

Particolare attenzione è stata rivolta all’accertamento delle condotte indisciplinate di automobilisti e motociclisti alla guida, riscontrando molteplici infrazioni al codice della strada.

I poliziotti hanno istituito diversi posti di controllo nei punti strategici, nelle vie d’accesso e nelle aree con una significativa densità veicolare, sanzionando comportamenti illeciti in grado di determinare concreti rischi per l’incolumità degli utenti della strada.

Sono state identificate 98 persone, di cui 11 già note alle forze di Polizia, e controllati 44 veicoli, tra auto e scooter. Ai conducenti indisciplinati sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro.

Nello specifico, un automobilista è stato sanzionato perché sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile, per cui si è proceduto al sequestro del veicolo dalla circolazione. Due conducenti non hanno esibito i documenti richiesti, mentre un altro è stato sorpreso a guidare con la patente scaduta.