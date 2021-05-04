RAGALNA: ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ, 85ENNE FERITO SALVATO DA VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO ALPINO

Nella tarda mattinata di oggi, la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta sull’Etna per soccorrere tre escursioni in difficoltà tra M...

Nella tarda mattinata di oggi, la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta sull’Etna per soccorrere tre escursioni in difficoltà tra Monte Sora e Monte Vetore, sul territorio del Comune di Ragalna.

Uno di loro, un 85enne di Viagrande pare abbia avuto un malore e si sia ferito cadendo. Un altro componente del piccolo gruppo è riuscito a fare una richiesta di soccorso a seguito della quale è stata allertata la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

I soccorritori hanno raggiunto e portato al sicuro il gruppo senza particolari difficoltà poiché nella richiesta di aiuto era stata anche fornita la posizione geografica.

L’85enne è stato soccorso, assicurato su una barella e consegnato alle cure dei Sanitari del 118, intervenuti anch’essi sul posto.