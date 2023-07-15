Ragalna- Fiorino prende fuoco

Momenti di panico, questa mattina a Ragalna, per il conducente di un fiorino che mentre si trovava quasi nei pressi di Piazza Rocca ha iniziato a vedere del fumo uscire dal suo mezzo.Con prontezza ha...

Momenti di panico, questa mattina a Ragalna, per il conducente di un fiorino che mentre si trovava quasi nei pressi di Piazza Rocca ha iniziato a vedere del fumo uscire dal suo mezzo.

Con prontezza ha accostato e da lì a poco le fiamme hanno avvolto tutto arrivando a danneggiare parzialmente anche la facciata della casa dietro e causando spavento tra gli abitanti della zona.

Sul luogo sono subito intervenuti i carabinieri di Nicolosi per accertarsi delle dinamiche ed i pompieri di Paternò per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

Longo Elisa