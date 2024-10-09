RAGALNA, FURTO IN VILLA: CARABINIERI ARRESTANO TRE GIOVANI CATANESI

Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi sul territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a contrastare i fenomeni criminali maggi...

Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi sul territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a contrastare i fenomeni criminali maggiormente diffusi, quali i reati predatori come i furti e le rapine, che, a prescindere dall’entità del danno economico, rappresentano un trauma per chi li subisce, i Carabinieri della Stazione di Ragalna hanno arrestato in flagranza di reato 3 catanesi di 31, 24 e 22 anni, per “furto in abitazione”.

Erano circa le 09:00 del mattino quando la pattuglia dei Carabinieri di Ragalna, che stava percorrendo le strade del centro cittadino, è stata allertata dalla Centrale Operativa circa un furto in atto presso un’abitazione di via Rosario, segnalato proprio dal padrone di casa che, guardando le telecamere di videosorveglianza, aveva scorto i malviventi intenti a rubare oggetti dal suo garage.

I Carabinieri hanno raggiunto la villa in breve tempo e hanno colto sul fatto i tre, intenti a caricare su un furgone alcune biciclette.

L’intervento della pattuglia è stato così rapido, che i ladri non hanno avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo, perché i militari li hanno bloccati e messi in sicurezza.

All’interno del furgone, intestato al 31enne, i malfattori avevano già caricato una betoniera mobile per impastare il cemento e ben 5 mountain-bike, subito riconosciute dal proprietario che, nel frattempo, rincuorato dalla presenza della pattuglia, è sceso in strada.

I militari hanno condotto i tre in caserma dove, poi, è stata sporta la denuncia di furto, e li hanno arrestati.

Messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, i giovani ladri sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.