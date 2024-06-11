RAGALNA. IL NUOVO SINDACO È NINO CARUSO

Ieri, tra le ore 18:00 e le ore 20:00 il paese iniziava già a vociferare di una differenza troppo grande tra i voti della lista “Alleanza per Ragalna” con a capo Antonino Caruso e la lista “Per Ragaln...

Ieri, tra le ore 18:00 e le ore 20:00 il paese iniziava già a vociferare di una differenza troppo grande tra i voti della lista “Alleanza per Ragalna” con a capo Antonino Caruso e la lista “Per Ragalna” condotta da Lucia Saladdino.

Così, scheda dopo scheda, i risultati iniziano ad essere molto favorevoli per il candidato sindaco Caruso che circa alle ore 21:00 si conferma il nuovo sindaco di Ragalna, tra festeggiamenti e gioia, con una differenza di consensi che supera i 600 voti.

Ragalna si colora di mille sfumature, tra clacson e macchine ruggenti con sopra bandiere e manifesti acclamanti il nuovo Sindaco.

I cittadini tutti sono accorsi nelle strade al passaggio di Nino Caruso per applaudire e festeggiarlo, segno di un cambiamento davvero voluto e sentito da tutta la comunità.

Adesso, finiti i festeggiamenti, si aspetta l’insediamento ufficiale e noi non possiamo che augurare al Neo eletto, al suo vicesindaco Emanuele Motta ed a tutta la sua squadra buona fortuna; con l’augurio di poter rialzare il bellissimo paesino di Ragalna.

-EL