Ragalna. In casa quasi 400 grammi di droga: arrestato 31enne

Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 31enne, pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, impegnati nel pomeriggio in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcune persone sospettate di avere intrapreso attività illegali di spaccio presso le loro case.

I Carabinieri, arrivati, tra le altre, presso l’abitazione a Ragalna (CT) di un 31enne, prima di entrare all’interno dell’abitazione in questione, percepivamo già all’esterno della stessa un forte odore di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Per tale ragione, senza farsi notare, gli investigatori hanno visto dalla finestra al piano terra che il 31enne mentre era intento ad intagliare e preparare dosi su un tavolo in camera da letto.

Non appena l’uomo si è accorto della presenza dei militari è andato ad aprirgli la porta dell’ingresso.

In casa gli operanti, dopo aver identificato il 31enne, hanno iniziato le operazioni di ricerca nelle stanze dell’abitazione ma, nel frangente, l’uomo ha spontaneamente consegnato, prelevandole sotto un tavolinetto, sei buste di plastica termo-sigillate trasparenti con all’interno marijuana del peso complessivo di circa 350,00 grammi, oltre a due bilancini di precisione, perfettamente funzionanti.

Ed ancora l’uomo ha consegnato un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 40,70 grammi, un altro pezzo di hashish del peso di circa 1,80 grammi lordi ed una dose di marijuana.

Sul predetto tavolino i Carabinieri hanno recuperato altre due dosi di marijuana, che il 31enne non aveva fatto in tempo a confezionare, 4 banconote da 20 euro, ritenute incasso dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento.

Tutta la droga ed il denaro sono stati sequestrati dai militari dell’Arma che hanno arrestato il 31enne e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato il provvedimento disponendo per lui l’accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.