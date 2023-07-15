RAGALNA IN FESTA
Ragalna si è svegliata già oggi in festa grazie agli archeggiati colorati che preannunciano e fanno respirare aria di gioia per i festeggiamenti della Santa Patrona iniziati Sabato 1 Luglio con l’apertura della Vergine Maria SS. Del Carmelo.
Domani, 16 luglio, giorno sacro della Patrona, i fedeli saluteranno Maria con la tipica messa sul sagrato della chiesa alle ore 19:30.
Seguirà una breve processione per le vie L. Capuana, Ins. Moschetto e rientro per via Mazzaglia.
La festa continuerà poi, come da tradizione, l’ultima domenica di settembre.
Longo Elisa