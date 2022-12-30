RAGALNA IN FESTA CON “LA MAGIA DEL NATALE”

Giornata di festa, ieri, nel paese di Ragalna. Dove i membri della parrocchia Maria SS. Del Carmelo, con l’aiuto di tutta la comunità, hanno realizzato la seconda edizione de “La magia del Natale”.Eve...

Giornata di festa, ieri, nel paese di Ragalna. Dove i membri della parrocchia Maria SS. Del Carmelo, con l’aiuto di tutta la comunità, hanno realizzato la seconda edizione de “La magia del Natale”.

Evento molto atteso da tutta la popolazione Ragalnese e limitrofa, momento d’incontro tra le due parrocchie e tra vecchi amici che si sono ritrovati tutti insieme a cantare e sorridere d’avanti al tradizionale falò natalizio.

La serata è stata animata inizialmente dai bambini che in gruppo, vestiti da pastorelli ed accompagnati dallo zampognaro, hanno percorso un tratto di strada a piedi per andare ad adorare il bambinello posto all’interno della chiesa ed a seguire si è dato il via ad un’ampia degustazione di prodotti tipici antichi che hanno portato i visitatori a ricordare i momenti passati a casa dei nonni e dei genitori durante le festività.

Il buon augurio è quello di rivivere l’esperienza anno dopo anno per non perdere le tradizioni che da sempre continuano a riscaldare i nostri cuori!

Buone feste!

-Elisa Longo