RAGALNA IN PREPARAZIONE PER LA FESTA PATRONALE

Tutto è già in movimento, tutto è già pronto!

I festeggiamenti inizieranno, con una nuova tradizione, giorno 28 Settembre alle ore 19:00 con la Santa Messa sul sacrato della Chiesa che precederà la svelata di Maria; continueranno poi, come da tradizione antica, domenica 28 settembre e lunedì 30 settembre.

In queste giornate, la Vergine passerà per tutte le vie principali del paese accolta dalla gioia e devozione dei cittadini che hanno già addobbato le case con fiocchi e bandiere.

La sera del 30, si chiuderà la parte più ampia dei festeggiamenti con uno spettacolo piromusicale accompagnato dai Violinisti in Jeans.

La Madonna rimarrà poi esposta nella sua cameretta fino a domenica 6 Ottobre, giorno dell’ottava in cui i fedeli saluteranno Maria tra canti e preghiere dopo la celebrazione eucaristica.

Oggi vi salutiamo così lettori, come i Ragalnesi salutano la loro protettrice:

E cu bona fidi viva, evviva a Madonna ‘o Carmunu!

-EL