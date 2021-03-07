95047

RAGALNA: INAUGURATO LO SPORTELLO ANTI VIOLENZA

07 marzo 2021 14:32
In occasione della festa della donna , a Ragalna in via Claudio Monteverdi è stato inaugurato il centro polifunzionale, sportello anti violenza per le donne coordinato dall'Associazione Centro Galatea.

Dopo un lavoro attento di ricerca, da parte del consigliere Longo Beatrice delegata dall'Assessore Bruno questa mattina è stato aperto lo sportello per dare un supporto morale, psicologico e legale a quante ne hanno bisogno.

E' a disposizione  per chi ne ha necessità  un numero dedicato attivo h24,  333 9000 312.

 

