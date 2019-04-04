RAGALNA: INCIDENTE, AUTO CONTRO MURO
Incidente questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in via Pietro Micca che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta contro una Fiat PandaLa Ford Fiesta guidata da una donna, per c...
A cura di Redazione
04 aprile 2019 11:50
Incidente questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in via Pietro Micca che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta contro una Fiat Panda
La Ford Fiesta guidata da una donna, per cause in via d’accertamento, si è schiantata contro un muro, per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.
Probabile che l'impatto sia stato causato dal fondo bagnato.
Sul Posto, per i dovuti rilievi, la Polizia locale di Ragalna.