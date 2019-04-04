95047

RAGALNA: INCIDENTE, AUTO CONTRO MURO

Incidente questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in via Pietro Micca che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta contro una Fiat PandaLa Ford Fiesta guidata da una donna, per c...

04 aprile 2019 11:50
News
Incidente questa mattina intorno le ore 11 a Ragalna, precisamente in via Pietro Micca che ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta contro una Fiat Panda

La Ford Fiesta guidata da una donna, per cause in via d’accertamento, si è schiantata contro un muro, per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.

Probabile che l'impatto sia stato causato dal fondo bagnato.

Sul Posto, per i dovuti rilievi, la Polizia locale di Ragalna.

