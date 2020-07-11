RAGALNA: INCIDENTE, AUTO SI RIBALTA IN VIA CANFARELLA
Momenti di paura questa mattina a Ragalna per un incidente stradale.
Il sinistro si è verificato questa mattina intorno alle ore 10.30 in via Canfarella.
Per cause ancora non note , un’autovettura, una Honda HR-V guidata da una donna si è ribaltata, non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza il veicolo e la zona interessata dal sinistro
Sul posto un ambulanza del 118, fortunatamente non dovrebbe essere in condizioni gravi.
Su posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.
IN AGGIORNAMENTO