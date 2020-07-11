95047

11 luglio 2020 11:49
RAGALNA: INCIDENTE, AUTO SI RIBALTA IN VIA CANFARELLA -
News
Momenti di paura questa mattina a Ragalna per un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato questa mattina intorno alle ore 10.30 in via Canfarella.

Per cause ancora non note , un’autovettura,  una Honda HR-V guidata da una donna si è ribaltata, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto intervenuti immediatamente i Vigili  del Fuoco, per mettere in sicurezza il veicolo e la zona interessata dal sinistro

Sul posto un ambulanza del 118, fortunatamente non dovrebbe essere in condizioni gravi.

Su posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.

IN AGGIORNAMENTO

