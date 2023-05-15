RAGALNA. INCIDENTE AUTONOMO IN VIA CANFARELLA

Ennesimo incidente autonomo questa mattina , 15 Maggio 2023 nei pressi di via Canfarella a Ragalna.Un’auto, mentre percorreva la via a scendere ha perso il controllo del veicolo che è salito sulla ro...

Ennesimo incidente autonomo questa mattina , 15 Maggio 2023 nei pressi di via Canfarella a Ragalna.

Un’auto, mentre percorreva la via a scendere ha perso il controllo del veicolo che è salito sulla rotonda procurando danni allo spazio pubblico ed all’autovettura stessa.

Per fortuna sembra che non siano stati registrati feriti ma ancora una volta, a distanza di pochi mesi, gli abitanti della zona rivivono gli stessi spaventi.

L’auto è già stata rimossa dal punto in cui è avvenuto l’atto e sul luogo è presente la polizia municipale.

Notizie in aggiornamento.

Longo Elisa