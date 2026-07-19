Ragalna, la Misericordia compie 30 anni: tre decenni al servizio della comunità

RAGALNA – Trent'anni di volontariato, solidarietà e impegno al servizio del territorio. La Confraternita di Misericordia di Ragalna ha celebrato, lo scorso 16 luglio, il trentesimo anniversario della propria nascita, in occasione della ricorrenza di Maria Santissima del Carmelo.



Una cerimonia semplice e partecipata, durante la quale sono stati ripercorsi i momenti più significativi della storia dell'associazione, nata ufficialmente il 15 maggio 1996 con la sottoscrizione dell'atto costitutivo davanti al notaio Doria e posta sotto la protezione della Madonna del Carmelo.



Nel corso dell'iniziativa sono stati ricordati i soci fondatori: Pietro Pappalardo, Antonino Nicolosi, Emidio Pappalardo, Giannina Caruso, Francesco Musumeci, Carmelo Consoli, Angelo Travagliante, Antonino Scuderi, Vincenzo Rapisarda, Nunzia Rita Moschetto, Concetta Borzì, Anna Rita Pappalardo, Grazia Chisari, Carmelo Recupero, Salvatore Guglielmino, Antonino Di Bella, Antonino Sotera, Alfio Di Salvo, don Antonino Moschetto e Carmelo Tocra.



A ripercorrere i trent'anni di attività è stato il governatore Leo Nastasi, che ha ricordato le numerose esperienze vissute dalla Confraternita, le difficoltà affrontate, le emergenze sanitarie, le esercitazioni e gli interventi sul territorio, fino al terremoto del 4 marzo 2026.



Un ringraziamento particolare è stato rivolto a padre Moschetto e ai primi soci che contribuirono alla nascita della Misericordia. Un pensiero è stato dedicato anche ai volontari e ai soci che negli anni sono venuti a mancare.



Alla cerimonia sono intervenuti il vicario foraneo padre Salvatore Alì, incaricato del vescovo, l'ex governatore della Misericordia di Paternò Pasqualetto, il correttore spirituale padre Vincenzo Nicolosi, il vicesindaco Emanuele Motta e diversi soci, passati e presenti.



Successivamente la Confraternita ha partecipato alla Santa Messa alla presenza del vescovo mons. Luigi Renna e dei parroci del XII Vicariato.



Il traguardo dei trent'anni rappresenta per la Misericordia di Ragalna non soltanto un'importante ricorrenza, ma il risultato di un lungo percorso costruito attraverso il lavoro dei volontari che, dal 1996 a oggi, hanno messo a disposizione tempo ed energie per aiutare chi si trova in difficoltà.



Una storia che prosegue nel segno del volontariato e della solidarietà, con l'obiettivo di continuare a rappresentare un punto di riferimento per la comunità di Ragalna e per l'intero territorio.