Ragalna, malore mentre raccoglieva frutta in contrada Milia: 74enne soccorso da CNSAS e Guardia di Finanza

L'uomo ha accusato un improvviso malore con perdita di coscienza. Decisivo l'intervento del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, poi il trasferimento in ospedale con il 118.

Intervento congiunto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sull’Etna

Nella mattinata odierna un uomo di 74 anni, recatosi in contrada Milia, nel territorio di Ragalna, per raccogliere frutta, è stato colto intorno alle ore 10:00 da un improvviso malore che gli ha provocato anche episodi di perdita di coscienza.

Nonostante le difficoltà, l’uomo è riuscito a contattare un familiare, fornendo indicazioni utili sulla propria posizione.

Ricevuta la segnalazione direttamente da parte dei familiari, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano si è immediatamente attivato. Contestualmente, la Centrale Operativa 118 di Catania ha attivato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Le squadre del CNSAS e della Guardia di Finanza hanno raggiunto l’uomo in tempi rapidi, prestando la necessaria assistenza e collaborando nelle operazioni di recupero. Il paziente è stato quindi trasportato a valle mediante un mezzo fuoristrada della Guardia di Finanza, fino al punto in cui era nel frattempo giunta un’ambulanza del 118.

Dopo la valutazione sanitaria sul posto, l’uomo è stato affidato al personale del Servizio di Emergenza Sanitaria e trasferito presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure necessarie.